2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler e-okul üzerinden hem sınav sonuçlarını öğrenebiliyor hem de dönem sonunda karne notlarına bakabiliyor. Bu yıl da ilk dönemin bitmesine az bir süre kala öğretmenler öğrencilerin notlarını teker teker e-okul'dan girmeye başladı. Peki, e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama girişi kapalı mı? İşte merak edilenler!
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?
VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.
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KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.