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    • Haberler
    • 16.01.2023 16:08
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    • 16.01.2023 16:08
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    e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama girişi kapalı mı?

    Ocak ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girmeyi bekliyor. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 2023 yılında 20 Ocak'ta başlayacak.Tatile az bir süre kala birinci dönem sınavları da tamamlandı. Öğrenciler ve velileri şimdi e-okul VBS girişi yapıp karne notlarını ve sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama yapılmıyor mu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler e-okul üzerinden hem sınav sonuçlarını öğrenebiliyor hem de dönem sonunda karne notlarına bakabiliyor. Bu yıl da ilk dönemin bitmesine az bir süre kala öğretmenler öğrencilerin notlarını teker teker e-okul'dan girmeye başladı. Peki, e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama girişi kapalı mı? İşte merak edilenler!

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

    VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

    E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

    E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

    İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

        E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

        Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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        Haberler Haberler e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama girişi kapalı mı?
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