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    • Haberler
    • 15.01.2023 12:03
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    • 15.01.2023 12:03
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    EYT Meclis'e geldi mi? EYT'liler banka promosyonu alacak mı? EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenlemede sona gelindi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve prim gün şartını dolduranlar emeklilik hakkı kazandı. Özellikle EYT son dakika gelişmeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, EYT'liler promosyon alacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT’liler banka promosyonu alacak mı?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenlemede sona gelindi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve prim gün şartını dolduranlar emeklilik hakkı kazandı. Özellikle EYT son dakika gelişmeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, EYT'liler promosyon alacak mı? İşte detaylar...

    EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

    EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

    EYT'li emekliye 25.000 TL ödeme! Bankalar kesenin ağzını açıyor!

    EYT'LİLER BANKA PROMOSYONUNDAN YARARLANACAK MI?

    Kesinlikle faydalanacaklar. Hatta Ocak ayında yasalaşırsa EYT kanunumuz. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. Bir sonraki ayda emeklilik maaşı almaya hak kazanacaklar.

    Burada 1 Şubat itibarıyla emeklilik maaşı alamaya hak kazanacakları için bankalara gidip bu anlaşmaları yapmaları gerekiyor. 3 yıllık anlaşma yaptıkları takdirde maaş almaya hak kazanacaklar. Burada muhtemelen bir yarış olacak yine. En düşük emekli maaşı 3500 TL olarak veriliyordu. 2023 yılında 5500 liraya çıkarıldı. Bankalarda bu tutarları almak istiyor. Çünkü 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olan bir yasa var.

        Merkez Bankası ve BDDK tarafından bir zorunluluk getirildi banaklara. Artık banka mevduatlarında yüzde 60 TL tutmak zorundalar, yüzde 40'ını döviz tutmak zorundalar. Eğer yüzde 60 TL yoksa burada yüzde 40'tan fazla döviz tutarları varsa bankalara ekstra bir yükümlülük getirdiler. Devlet tahvili alma zorunluluğu geldi. O nedenle bankalar TL/Mevduat yarışına girecekleri için promosyonlara ciddi bir şekilde gözlerini diktiler.

        EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

        Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 9-13 Ocak tarihleri Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
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        Haberler Haberler EYT Meclis'e geldi mi? EYT'liler banka promosyonu alacak mı? EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ
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