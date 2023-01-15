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    • Haberler
    • 15.01.2023 08:03
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    • 15.01.2023 08:03
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    Ocak 2023 memur zammı sonrası DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? Enflasyon farkı zammıyla PRATİSYEN HEKİM, DOKTOR maaşları...

    3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla zamlı yeni doktor maaşları belli oldu. Bu nedenle birçok kişi doktor maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 Ocak zamlı doktor maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    3 Ocak DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla zamlı yeni doktor maaşları belli oldu. Bu nedenle birçok kişi doktor maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 Ocak zamlı doktor maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞLARI

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

    MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

    UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

    ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

    BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

    POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

    UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

    MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

    PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

    VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

    AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

    MEMUR EMEKLİLERİ

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40
        Fırsatçılar yine iş başında! Her gün zam yapan da var...
        Haberler Haberler Ocak 2023 memur zammı sonrası DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? Enflasyon farkı zammıyla PRATİSYEN HEKİM, DOKTOR maaşları...
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