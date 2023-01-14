İhlas suresi kaç ayet? İhlas suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti!

İhlas suresi 22. sırada indirilen suredir. Kısa olması ezberlenmesini kolaylaştırır. Sure namazda ve diğer zamanlarda okunabilir. Okunması maddi ve manevi ferahlık için önemlidir. İstenilirse bir kağıda yazılıp istenilen yere asılabilir.

İhlas Suresi Kaç Ayet?

İhlas suresinin ayet sayısı 4'tür.

İhlas Suresi Suresi Nasıl Okunur?

İhlas suresinin Arapça okunuşu şöyledir:

• Gul huvallâhu ehad.

• Allâhu's-samed.

• Lem yelid ve lem yûled.

• Ve lem yekun lehû kufuven ahad.