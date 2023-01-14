Gulya Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı - Gulya Suresi fazileti ve diyanet meali

Maddi sıkıntı yaşayanlar Gulya suresi okuduğunda sıkıntılar yavaş yavaş azalmaya başlar. Maddi geliri düşük olanların gelirleri yükselir. Ek gelir elde etmek isteyenlere bereket kapıları açılır. İşsiz olanlar kısa sürede istedikleri ve hayırlı olan bir işe sahip olur. Ödemelerde zorluk yaşayanlar maddi olarak daha güçlü hale gelir. Borçlarını zorlanmadan öder. Özellikle iş bulmada zorluk yaşayanlar sabah ve akşam duayı okuyarak Allah'a dua edebilir.
Gulya Suresi Nasıl Okunur?
Gulya suresinin okunuşu Arapça şöyledir:
• Kul yâ eyyühel kâfirûn.
• Lâ a'büdü mâ ta'büdûn.
• Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
• Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.
• Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
• Leküm dînüküm veliye dîn.
Gulya Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Gulya suresinin Türkçe meali şöyledir:
• De ki: Ey kâfirler.
• Tapmam o taptıklarınıza!
• Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
• Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
• Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
• Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)