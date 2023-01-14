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    • Haberler
    • 14.01.2023 12:02
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    • 14.01.2023 12:02
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    2023 kıdem tazminatı ne kadar? 2023 KIDEM TAZMİNATI tavanı belli oldu! EMEKLİ KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

    Milyonların merak ettiği kıdem tazminatı netleşti. 2023 kıdem tazminatı tavanı vatandaşların en sık arattıkları arasında yer alıyordu. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

    Milyonların merak ettiği kıdem tazminatı netleşti. 2023 kıdem tazminatı tavanı vatandaşların en sık arattıkları arasında yer alıyordu. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

    Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904,62 TL olacak.

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    10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

        KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

        4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

        KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

        Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
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