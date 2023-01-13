Hac ücretleri ne kadar? Hac yaş sınırı kaç? Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 HAC KONTENJANLARI!

Son dakika... Hac kontenjanları belli oldu. Öte yandan hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac ücretleri ne kadar? İşte Hac kontenjanları ve diğer tüm merak edilenler...
2023 HAC KONTENJANI NE KADAR?
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
HAC KAYIT TAKVİMİ!
Öte yandan hac kayıtları için tarihler belli oldu. 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.