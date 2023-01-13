3600 EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları yazmıştı;

''3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.

Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600'e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.

Avukat, bekçi, uzman erbaş ve jandarma, matematikçi, fizikçi, kimyager gibi ek göstergesi 3000 olan tüm memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Böylece emekli maaşları 1.728 lira, emekli ikramiyeleri 62 bin lira artacak. Örneğin, kamuda çalışan avukat, 3000 ek göstergeden emekli olduğunda bugünkü hesaplamaya göre 7.878 lira maaş ve 284 bin lira ikramiye alacakken, 2023'ün ocak ayında uygulama başladığında emekli olduğunda 9.605 lira maaş, 346 bin lira da ikramiye almış olacak.''