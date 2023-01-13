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    • Haberler
    • 13.01.2023 08:04
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    • 13.01.2023 08:04
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    2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin celp ve sevk tarihleri!

    Vatani vazifelerini yerine getirmek için silahaltına alınacak olan binlerce genç vatandaş askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda gençler tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi ise "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu oluyor. Peki, 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin celp ve sevk tarihleri!

    Vatani vazifelerini yerine getirmek için silahaltına alınacak olan binlerce genç vatandaş askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda gençler tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi ise "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu oluyor. Peki, 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2023 sınıflandırma döenmine ilişkin açıklama yapıldı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şöyle:

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 2 Şubat 2023
    Er (2'nci Grup) - 2 Masrt 2023
    Er (3'üncü Grup) - 6 Nisan 2023

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
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        Haberler Haberler 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin celp ve sevk tarihleri!
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