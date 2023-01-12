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    • Haberler
    • 12.01.2023 16:12
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    • 12.01.2023 16:12
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    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS branş bazında sıralama belli oldu mu? Engelli memur kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için tercihler 13 Ocak tarihine kadar alınacak. Tercih bildiriminde bulunan binlerce adayın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'den müjdeli haber bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuç bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS branş bazında sıralama belli oldu mu? Engelli memur kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

    EKPSS tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 yılı engelli memur alımı için EKPSS tercihleri yarın sona eriyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur alımında son durum nedir?

    ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

    Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

    Tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

        Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit 8 olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        EKPSS BRANŞ VE KADRODAĞLIMI BELLİ OLDU MU?

        EKPSS tercih kılavuzunun yayılmasıyla EKPSS branş ve kadro dağlımızda belli oldu .Buna göre kamuya Toplam 2.223 Engeli Memur alımı yapılacak. EKPSS branş ve kadro dağlımı şu şekilde:

        İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunu: 36 Kişi ( Hizmetli )

        Ortaöğretim Mezunu: 360 Kişi ( Kaloriferci, Teknisyen, Çocuk Eğiticisi, Hemşire, Hizmtli, İmam Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Memur, Müezzin Kayyım, VHKİ, Temizlik Hizmetlisi, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Telknisyeni )
        Ön Lisans Mezunu: 704 Kişi ( Aşçı, Bilgisayar İşletmeni, İmam Hatip, Kameraman, Kuran Kursu Öğreticisi, Matbaacı, Memur, Muhasebeci, Müezzin Kayyım, Programcı, Sağlık Teknikeri, Sekreter, Tahsildar, Tekniker, Veteriner Sağlık Telknisyeni , VHKİ)

        Lisans Mezunu: 1223 Kişi ( Avukat, Bilgisayar İşletmeni, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Din Görevlisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, İmam Hatip, İstatistikçi, Kimyager, Kuran Kursu Öğreticisi, Kütüphaneci, Memur, Mimar, Muhasebeci, Müezzin kayyım, Mühendis, Öğretmen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şehir Plancsı, VHKİ, Veteriner Hekim, Yönetim Görevlisi, Zabıt Katibi )
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