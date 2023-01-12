EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS branş bazında sıralama belli oldu mu? Engelli memur kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 yılı engelli memur alımı için EKPSS tercihleri yarın sona eriyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur alımında son durum nedir?
ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
Tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.