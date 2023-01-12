e-Okul kapandı mı, VBS çöktü mü? e-Okul'a giremiyorum, neden? e-Okul çöktü mü son dakika?

Türkiye genelinde öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmelerine yarayan e-Okul sisteminde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. 'E-Okul çöktü mü? E-Okul giriş hatası çözümü' hakkında araştırma yapılıyor. İşte e-Okul öğrenci giriş ekranı ve e-Okul hakkında merak edilen detaylar...
E OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
E Okul, belirli dönemlerde yazılı sınav ve sonuç açıklama gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yoğunluk oluşturması dolayısıyla erişim sorununa neden olabilmektedir.
Bu sorunun yaşanması halinde kısa süre içerisinde yeniden giriş denemesi yapılmalıdır.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.