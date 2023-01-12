e-Okul kapandı mı, VBS çöktü mü? e-Okul'a giremiyorum, neden? e-Okul çöktü mü son dakika?

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.