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    • Haberler
    • 12.01.2023 16:37
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    • 12.01.2023 16:38
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    e-Okul çöktü mü son dakika? 12 Ocak 2023 e-Okul kapandı mı, VBS çöktü mü? e-Okul'a giremiyorum, neden?

    Türkiye genelinde öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmelerine yarayan e-Okul sisteminde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. 'E-Okul çöktü mü? E-Okul giriş hatası çözümü' hakkında araştırma yapılıyor. İşte e-Okul öğrenci giriş ekranı ve e-Okul hakkında merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    e-Okul çöktü mü son dakika?

    Öğrenciler karne notlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor ve hatayla karşılaşıyor. Bu kapsamda 'E-Okul neden açılmıyor?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler nedeniyle sistemde yoğunluk oluştuğu tahmin ediliyor.

    E OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    E Okul, belirli dönemlerde yazılı sınav ve sonuç açıklama gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yoğunluk oluşturması dolayısıyla erişim sorununa neden olabilmektedir.

    Bu sorunun yaşanması halinde kısa süre içerisinde yeniden giriş denemesi yapılmalıdır.

    E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

    Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

        Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

        Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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        Haberler Haberler e-Okul çöktü mü son dakika? 12 Ocak 2023 e-Okul kapandı mı, VBS çöktü mü? e-Okul'a giremiyorum, neden?
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