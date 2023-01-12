101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? egm.gov.tr adresi ile 2023 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı!

Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.