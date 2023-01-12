101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? egm.gov.tr adresi ile 2023 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı!

Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sonuçlarını 13 Ocak 2023 tarihinde ilan edeceğini duyurdu. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.
Güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?
Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.