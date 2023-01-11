Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu?

Stranger Things 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. ABD yapımı bilim kurgu ve korku türündeki dizinin yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor. Peki Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu? Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?
Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı.
STRANGER THINGS KONUSU NE?
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.