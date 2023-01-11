Gelir durumları iyi olmayan vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyan TOKİ'nin yeni projesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler TOKİ iletişim numaralarını araştırıyor. Peki, TOKİ iletişim numarası kaç? TOKİ iletişim numarasından neler yapılır? İşte merak edilenler...
TOKİ İLETİŞİM NUMARASI KAÇ?
TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022-2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İSTANBUL HİZMET BİNASI
Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5
(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)
34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 495 40 40
Faks: 0(212) 470 03 16