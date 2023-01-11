İkametgah belgesi alındığı tarihten itibaren 1 ay süreyle geçerlidir. UYARI: Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgeleri E-devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinde alınan bu belgeler nüfus müdürlüğünden alınmış belgelerle aynı resmi geçerliliğe sahiptir. Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler... Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...