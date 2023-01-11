2023 Ocak ayı KYK ÖDEME TARİHLERİ | KYK bursları yattı mı? TCKN 0,2,4,6,8 BURS VE KREDİ ne zaman yatacak?

OCAK AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada; "İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." denildi.