Hacca gitmek için kayıtların başlamasını bekleyen binlerce kişiye müjde! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki Hac kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Hac kura ve kayıt tarihi...
HAC KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hac kayıt ve güncelleme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Buna göre 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.
Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.
Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.