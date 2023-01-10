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    • Haberler
    • 10.01.2023 08:03
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    • 10.01.2023 08:03
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    İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler?

    İmar affı konusu hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır kamoyunun gündeminde yer alan imar barışı için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki, İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler?

    İmar affı konusu hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır kamoyunun gündeminde yer alan imar barışı için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki, İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler? İşte merak edilenler!

    İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

    İmar affı kanun teklifi, 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme henüz yok. Yakın zamanda hükümet tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

    İMAR AFFI NEDİR?

    Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır.

        İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.
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        Haberler Haberler İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler?
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