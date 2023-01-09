Hac ücretleri ne kadar? Hac yaş sınırı kaç? Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 HAC KONTENJANLARI!

Son dakika... Hac kontenjanları belli oldu. Öte yandan hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac ücretleri ne kadar? İşte Hac kontenjanları ve diğer tüm merak edilenler...