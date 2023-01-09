9 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Çanakkale, Ayvacık...

9 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Ege Denizi Midilil açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 11.01'de meydana geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.26 kilometre mesafede yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-09
Saat:11:01:16 TSİ
Enlem:39.374 N
Boylam:26.258 E
Derinlik:12.75 km
Detay:https://t.co/bQjsspfrdu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi