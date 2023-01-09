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    • Haberler
    • 09.01.2023 12:14
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    • 09.01.2023 12:19
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    9 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Çanakkale, Ayvacık...

    Son dakika... Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '9 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuld. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

    9 Ocak az önce deprem nerede oldu?

    SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Ege Denizi'nde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...

    9 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Ege Denizi Midilil açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 11.01'de meydana geldi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.26 kilometre mesafede yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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    Haberler Haberler 9 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Çanakkale, Ayvacık...
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