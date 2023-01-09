9 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Çanakkale, Ayvacık...

9 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Ege Denizi Midilil açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 11.01'de meydana geldi.

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