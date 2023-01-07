7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Bu süreçte kura çekimi yapılan illerde isim listesinde adı gözükmeyen vatandaşlar ücret iadesini alabilecek. TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...
TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapan vatandaşlar dikkat! Kura sonucu isim listesinde adı olmayanlar TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kurasında, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
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