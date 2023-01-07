Özel bir eğitim kurumunda çalışan KPSS öğretmeni Fidan Atalay'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Atalay'ın kıyafetine tepki gösterirken bazıları ise savunmaya geçti. Bu kapsamda öğretmenin hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte o görüntüler...
"Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay isimli bir öğretmen, ders sırasında videosunu çektirip, sosyal medyada yayınlattı.
Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok dikkat çeken öğretmen gündem oldu.
Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü.