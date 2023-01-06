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    • Haberler
    • 06.01.2023 08:01
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    • 06.01.2023 08:01
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    2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? Enflasyon farkına göre maaş zammı...

    Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Özellikle mühendis maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ocak mühendis maaş zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 Ocak ayı MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar?

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarının ardından Mühendis ve emekli mühendis maaşları da belli oldu. Peki, 3 Ocak 2023 mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı mühendis maaşı....

    EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE YENİ MAAŞ TABLOSU!

    MEMUR MAAŞLARI

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

    MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

    UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

    ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

    BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu!

    POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

    UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

    MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

    PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

    VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

    AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

    MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları

    MEMUR EMEKLİLERİ

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40
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        Haberler Haberler 2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? Enflasyon farkına göre maaş zammı...
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