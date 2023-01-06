2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar merak ediliyor. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak başkomiser maaşı ne kadar? İşte detaylar...