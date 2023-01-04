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    • Haberler
    • 04.01.2023 12:03
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    • 04.01.2023 12:03
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    Ocak zammı ile teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2023 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    2023 memur zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle teknsiyen maaşları merak ediliyor. İşte 2023 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları...

    takvim.com.tr
    2023 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    2023 Ocak zammı sonrası enflasyon oranlarının ardından memur maaşları ortaya çıktı. Özellikle zamlı teknisyen maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak zamlı teknisyen maaşı ne kadar? İşte merak edilenler..

    MEMUR EMEKLİLERİ

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

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    TEKNİSYEN NE İŞ YAPAR?

    Teknisyen, teknik bilgi ve beceri isteyen işlerde çalışan kişilere verilen unvandır. Mesleki bilgi ve becerilerine göre uçak teknisyeni ya da elektrik teknisyeni gibi isimlerle anılırlar. Birçok farklı alanda uzmanlaşabilen teknisyenler, devlet ve özel sektörde içalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilirler.

        TEKNİSYEN KAÇ YILLIK?

        Tekniker ile teknisyenlik terimleri meslek kollarındaki uzmanlık derecelerine göre kullanılan terimlerdir. Teknisyen meslek lisesi mezunları için kullanılmakta ve mezuniyetleri Teknisyen unvanı ile sağlanmaktadır. Tekniker ise 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için kullanılmaktadır.
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