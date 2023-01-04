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    • Haberler
    • 04.01.2023 12:11
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    • 04.01.2023 12:11
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    2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası başkomiser maaşları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Ocak zammı ile başkomiser maaşları ne kadar oldu?

    3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar merak ediliyor. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak başkomiser maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞLARI

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

    MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

    UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

    ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

    BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

    POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

    UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

    MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

    PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

    VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

    AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

    MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

    TUİK ARALIK 2022 ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

    POLİS OLMA ŞARTLARI

    Yazılı Sınav

    Sözlü Sınav

    Fiziksel Sınav

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

        KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

        Ceza almamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Haberler 2023 BAŞKOMİSER MAAŞ TABLOSU || Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2023 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?
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