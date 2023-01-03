Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda öğrencilerin arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar sürüyor. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs kredi parası ne zaman, saat kaçta ödenecek? İşte detaylar!
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.