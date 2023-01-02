2023 Ulaşım desteği kaç TL oldu? Öğrencilere ulaşım desteği gidiş-dönüş üst limit ne kadar oldu? Bakan Yanık yeni ücreti duyurdu!

300 MİLYON TL BÜTÇE

Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.