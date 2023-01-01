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    • Haberler
    • 01.01.2023 07:31
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    • 01.01.2023 07:31
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    MPİ 10 BİN TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE! 🎲31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango bayilerinden bilet satın alan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında 10 bin TL Milli Piyango çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Haberimizden Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 10.000 TL ikramiye kazanan numaraları öğrenebilir, biletinizi sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    31 Aralık MPİ 10 BİN TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE!

    2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekiliş sonucunu araştırmaya başladı. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucuna ualaşabilir, 10.000 TL ikramiye kazanan numaraları öğrenebilirsiniz...

    10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

    0006862 0041066 0045711 0071423 0132943 0151319 0189879 0200147 0201757 0221178 0006862 0041066 0045711 0071423 0132943 0151319 0189879 0200147 0201757 0221178 0230755 0243751 0279871 0319042 0331355 0339030 0340595 0508948 0539652 0561493 0574159 0611908 0639622 0650956 0681449 0764886 0955846 0979727 0981292 0999297 1032307 1052507 1072748 1124102 1142768 1247336 1266560 1285087 1294589 1387753 1388763 1404979 1431990 1450691 1527953 1533727 1556873 1571784 1576428 1618447 1652887 1669714 1676346 1712241 1715387 1741540 1810351 1822300 1902603 1949851 1972502 2003520 2023132 2086305 2086409 2106295 2113738 2164251 2177204 2188832 2225540 2261434 2269191 2272939 2298125 2311596 2379973 2423776 2447345 2463990 2477139 2481935 2488351 2590385 2598448 2621021 2664209 2671491 2787314 2827028 2834679 2909840 3080686 3083583 3135377 3139517 3170323 3175741 3216940 3243442 3259226 3370738 3379271 3474695 3497060 3503575 3507075 3534760 3592280 3630195 3653744 3689760 3696358 3702116 3711870 3734878 3755458 3765767 3828628 3897837 3962624 3976287 3985725 4003241 4007290 4086013 4142063 4169209 4200182 4219826 4244903 4250886 4256696 4264203 4279806 4283995 4288093 4357839 4367519 4385583 4411805 4416552 4531130 4535276 4668814 4702078 4712939 4715095 4758154 4769506 4783514 4835237 4835264 4846593 5055241 5072478 5097108 5099003 5136087 5142012 5216375 5222905 5252757 5260276 5261547 5272666 5285142 5293997 5346028 5361888 5393474 5398061 5426318 5452208 5452421 5488700 5501170 5519370 5520242 5563603 5607196 5607716 5619343 5637807 5661496 5705604 5757671 5851830 5888849 5954861 6010958 6012838 6066626 6130313 6132794 6141832 6151371 6206955 6246015 6275135 6344537 6373558 6427733 6467633 6477480 6491845 6518299 6525769 6528227 6623528 6727279 6743077 6777142 6870075 6904131 7012181 7060151 7061220 7158616 7173847 7242967 7265541 7396693 7414104 7420497 7512885 7523367 7535362 7575026 7589578 7704911 7748817 7842112 7864795 7871913 7874337 7875233 7898065 7930604 8010163 8017761 8052106 8070606 8156201 8187762 8230307 8240668 8297854 8305801 8329962 8372024 8401323 8436564 8649635 8734242 8735336 8766928 8777721 8787020 8806537 8846763 8872754 8877382 8910023 8956672 8977164 8980436 9000387 9006971 9027481 9030494 9050187 9074883 9115303 9120958 9135811 9143223 9260966 9261140 9286815 9308547 9316536 9396379 9520075 9528386 9582476 9644842 9650729 9669687 9678466 9735234 9763653 9769793 9773355 9856881 9864853 9930012 9949447 9976225 9987982

    MPİ 10 BİN TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE!

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023: 10.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

    0006862
    0041066
    0045711
    0071423
    0132943
    0151319
    0189879
    0200147
    0201757
    0221178
    0230755
    0243751
    0279871
    0319042

    0331355
    0339030
    0340595
    0508948
    0539652
    0561493
    0574159
    0611908
    0639622
    0650956
    0681449
    0764886
    0955846
    0979727
    0981292
    0999297
    1032307

    1052507
    1072748
    1124102
    1142768
    1247336
    1266560
    1285087
    1294589
    1387753
    1388763
    1404979
    1431990
    1450691
    1527953
    1533727
    1556873
    1571784
    1576428
    1618447
    1652887
    1669714
    1676346
    1712241

    1715387
    1741540
    1810351
    1822300
    1902603
    1949851
    1972502
    2003520
    2023132
    2086305
    2086409
    2106295
    2113738
    2164251
    2177204
    2188832
    2225540
    2261434
    2269191
    2272939
    2298125
    2311596
    2379973
    2423776
    2447345
    2463990
    2477139
    2481935
    2488351
    2590385
    2598448
    2621021
    2664209

    2671491
    2787314
    2827028
    2834679
    2909840
    3080686
    3083583
    3135377
    3139517
    3170323
    3175741
    3216940
    3243442
    3259226
    3370738
    3379271
    3474695
    3497060
    3503575
    3507075
    3534760
    3592280
    3630195
    3653744
    3689760
    3696358
    3702116
    3711870
    3734878
    3755458
    3765767
    3828628
    3897837
    3962624
    3976287
    3985725
    4003241
    4007290
    4086013
    4142063
    4169209
    4200182
    4219826
    4244903
    4250886
    4256696
    4264203
    4279806
    4283995
    4288093
    4357839
    4367519
    4385583
    4411805
    4416552
    4668814
    4702078
    4712939
    4715095
    4758154
    4769506
    4783514
    4835237
    4835264
    4846593
    5055241
    5072478
    5097108
    5099003
    5136087
    5142012
    5216375
    5222905
    5252757
    5260276
    5261547
    5272666
    5285142
    5293997
    5346028
    5361888
    5393474
    5398061
    5426318
    5452208
    5452421
    5488700
    5501170
    5519370
    5520242
    5563603
    5607196
    5607716
    5619343
    5637807
    5661496
    5705604
    5757671
    5851830
    5888849
    5954861
    6010958
    6012838
    6066626
    6130313
    6132794
    6141832
    6151371
    6206955
    6246015
    6275135
    6344537
    6373558
    6427733
    6467633
    6477480
    6491845
    6518299
    6525769
    6528227
    6623528
    6727279
    6743077
    6777142
    6870075
    6904131
    7012181
    7060151
    7061220
    7158616
    7173847
    7242967
    7265541
    7396693
    7414104
    7420497
    7512885
    7523367
    7535362
    7575026
    7589578
    7704911
    7748817
    7842112
    7864795
    7871913
    7874337
    7875233
    7898065
    7930604
    8010163
    8017761
    8052106
    8070606
    8156201
    8187762
    8230307
    8240668
    8297854
    8305801
    8329962
    8372024
    8401323
    8436564
    8649635
    8734242
    8735336
    8766928
    8777721
    8787020
    8806537
    8846763
    8872754
    8877382
    8910023
    8956672
    8977164
    8980436
    9000387
    9006971
    9027481
    9030494
    9050187
    9074883
    9115303
    9120958
    9135811
    9143223
    9260966
    9261140
    9286815
    9308547
    9316536
    9396379
    9520075
    9528386
    9582476
    9644842
    9650729
    9669687
    9678466
    9735234
    9763653
    9769793
    9773355
    9856881
    9864853
    9930012
    9949447
    9976225
    9987982

    Hangi saatlerde hangi ikramiye kazanan numaralar belli olacak?

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta başlayacak?

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Milli Piyango sonuçları nerede yayınlanacak?

        Milliyet.com.tr'nin Milli Piyango Sonuçları sayfasında sonuçlar yayınlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için büyük ikramiye ve amorti çekilişinin gerçekleşeceği saat olan 23:15'i beklemeniz gerekmemektedir. 15:30'dan hemen sonra Milli Piyango sonuçları sayfasından en hızlı şekilde Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

        Milli Piyango'da tamamı dağıtım garantili nedir?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl 200 milyon liralık ikramiyenin tamamı dağıtım garantili.

        Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

        Çekilişler nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleşiyor?

        Çekiliş odası içerisinde topların muhafaza edildiği "Koruma Odası" bulunmaktadır.

        Çekiliş topları özel yapım aliminyüm alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen yüksek güvenlikli çelik dolaplarda tutulmakta olupoda 24 saat kamera ile izlemekte ayrıca güvenlik görevlileri tarafından koruma sağlanmaktadır.

        Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılmakta, noter tarafından denetlenip tutanak tutulmaktadır.

        Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter tarafından denetlenip, tutanak tutulmaktadır.

        Her çekilişten önce, noter gözetiminde seçilen top çantası açıldıktan sonra noter eşliğinde çekiliş topları, hassas tartı ile tartılarak ağırlık kontrolleri yapılır. Kontrolleri yapılan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılmakta ve makinenin doğru bir şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra çekilişe onay verilmektedir.



            Çekilişler Nasıl Gerçekleşiyor?

            Toplar çekiliş makinelerine el değmeden yerleştirilmekte ve hava püskürtmeli cam fanus içerisinde yer almaktadırlar.

            Çekiliş topları, çekiliş teknisyenin giymiş olduğu statik elektrik önleyici özel eldivenler kullanılarak çekiliş makinesinin içerisine yüklenmesinin yanı sıra çekiliş sırasında topların bulunduğu kürenin etrafında topları harekete geçiren hava akımının statik elektrik yüklenebilme durumunu önlemek için iki iyonlaştırıcı kullanılır.

            Yüksek hava akımı ile çekiliş toplarının karıştırılırken yakalanan bir çekiliş topunun yuvaya girmesi sağlanır.

            Daha sonra çark dönerek topu otomatik olarak çekiliş rayına gelip kamera otomatik sistemi ile ekrana yansıtmakta ve çekiliş devam etmektedir. Tüm çekiliş süresince çekiliş el değmeden uzaktan bilgisayar programı ile yönetilmektedir.

            Robotik kameralar aracılığı ile topun küre içerisindeki tüm süreçler takip edilebiliyor.

            Zaman damgası ve dijital imza ile de çekiliş yapıldığı anda jüri tarafından bütün sonuçlar teknolojik olarak kayıt altına alınmaktadır.

            Çekilişler dışarından müdahaleye izin vermeyen bir mekanizmaya sahiptir.

            Jüride Sisal Şans yetkililerinin yanısıra, kontrol ve denetimi yapacak Milli Piyango İdaresi yetkilileri bulunmaktadır. Tüm çekiliş süreci Noter eşliğinde sürdürülmektedir ve tüm çekilişlerin tutanakları tutulmaktadır.
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