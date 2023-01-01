Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.