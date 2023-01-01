Milli Piyango'da hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği araştırılıyor. Bu bağlamda özellikle son 2 ve 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılır oldu. Peki, 31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2-3 BİLEN NE KAZANACAK?
Milli Piyango son 3,4,5 rakamı bilenlere verilen tutarlarda belli oldu. Son 3 rakamına göre 800 TL, Son 4 rakamına göre 2.000 TL ve Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye verilecek. İşte kazanan numaralar;
Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar:
058 092 099 143 187 242 289 309 331 348
373 378 395 404 418 458 577 605 624 638
714 748 750 761 764 841 857 867 962 984