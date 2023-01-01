Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda öğrencilerin arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar sürüyor. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs kredi parası ne zaman, saat kaçta ödenecek? İşte detaylar!