Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? 2023 AÖL sınav takvimi!

AÖL sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 20 Aralık tarihinde sona eren açık lise sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB tarafından tarih açıklaması geldi mi merak ediliyor. Peki, MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav takvimi!
AÖL SINAVLARI SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.
AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.