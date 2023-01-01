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    • Haberler
    • 01.01.2023 07:30
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    • 01.01.2023 07:30
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    31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri?

    2023 yılbaşı Milli Piyango çekilişleri için beklenen gün geldi. Bayilerde bilet alarak büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği öğrenmek istiyor. Özellikle 2023 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar araştırılıyor. Peki, 31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor?

    Milli Piyango'da hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği de araştırılıyor. Bu bağlamda özellikle son saatlerde son 2 ve 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılır oldu. Peki, 31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2-3 BİLEN NE KAZANACAK?

    Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl da 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek. Yılbaşı çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte bu yılki son 2 rakama verilecek miktar da belli olacak.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE NASIL KAZANILIR?

    Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Haberler 31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri?
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