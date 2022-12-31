MPİ 10 BİN TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE! 🎲31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekiliş sonucunu araştırmaya başladı. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucuna ualaşabilir, 10.000 TL ikramiye kazanan numaraları öğrenebilirsiniz...
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Hangi saatlerde hangi ikramiye kazanan numaralar belli olacak?
12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta başlayacak?
23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.