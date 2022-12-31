Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube CANLI YAYIN LİNKİ! Milli Piyango TV ÇEKİLİŞ CANLI İZLE 📺!

2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekilişi canlı izleme yollarını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Dev çekilişin başlamasına az bir süre kala 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.
2023 MİLLİ PİYANGO TV ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2023 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı.