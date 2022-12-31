Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube CANLI YAYIN LİNKİ! Milli Piyango TV ÇEKİLİŞ CANLI İZLE 📺!

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak verilecek. 31 Aralık'ta büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.