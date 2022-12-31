Milli Piyango'da hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği de araştırılıyor. Bu bağlamda özellikle son saatlerde son 2 ve 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılır oldu. Peki, 31 Aralık Milli Piyango son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Yılbaşı çekilişi Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2-3 BİLEN NE KAZANACAK?
Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl da 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek. Yılbaşı çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte bu yılki son 2 rakama verilecek miktar da belli olacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE NASIL KAZANILIR?
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz: