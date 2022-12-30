Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar! Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri?

Milli Piyango bileti almaya hazırlanan vatandaşlar öncesinde geçmiş yıllardaki biletlere göre en çok kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR BELLİ OLDU!
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013