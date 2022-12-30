İş arkadaşına RESİMLİ GİF'Lİ yeni yıl tebrik mesajları, sözleri! 2023 kurumsal yılbaşı mesajları! İSMS, WhatsApp, mail için yılbaşı kartı sözleri

2022 senesini geride bırakırken, 2023'e bütün coşkuyla giriş yapıyoruz. Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala vatandaşlar da birbirlerinin yeni yılını SMS veya WhatsApp aracılığıyla kutluyor. Çalışanlar da iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları göndermek istiyor. 2023 kurumsal yılbaşı mesajları sözleri haberimizde yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberden iş arkadaşınıza gönderebileceğiniz mesajları bulabilir ve bu mesajları gönderebilirsiniz.
2023 KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI
2023'ün kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.
Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!
Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2023 hepimize uğur getirsin.
2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.
Birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice senelere!
Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!
2023 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!
Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!