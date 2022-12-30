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    • Haberler
    • 30.12.2022 08:02
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    • 30.12.2022 08:02
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    Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret kıdem tazminatı TAVAN-TABAN 2023!

    Yılın son günlerine yaklaşırken asgari ücret kıdem tazminatı merak konusu oldu. 2023 yeni asgari ücret açıklanır açıklanmaz kıdem tazminatı tutarı da güncellenecek. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte Asgari ücret kıdem tazminatı TAVAN-TABAN 2023!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret kıdem tazminatı TAVAN-TABAN tablosu!

    Yılın son günlerine yaklaşırken asgari ücret kıdem tazminatı merak konusu oldu. 2023 yeni asgari ücret açıklanır açıklanmaz kıdem tazminatı tutarı da güncellenecek. İşte detaylar...

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    2023 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    👉Güncel asgari ücret kıdem tazminatı 2022: 6.471,00 TL

    Asgari ücret zam oranına göre kıdem tazminatı hesabı;

    👉Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 8.412,00 TL'ye yükselecek.
    👉Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.059,00 TL'ye çıkacak.
    👉Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.706, 00 TL olacak.

    Asgari ücrette kritik gün!

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrasında kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira olmuştu. Yeni asgari ücret tutarının açıklanmasından sonra ise tavan tutar değişecek. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

    Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

    İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

        Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alır. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. Bunların dışında SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.

        SON İŞYERİNDE 1 YIL ŞARTI

        1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar istifa etmeleri halinde SGK'dan yazı alarak tazminat alabilirler.

        Burada şartlar 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl 3.600 gün olarak belirlenmiş. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise 25 yıl 4500 gün veya sadece 7 bin gün kıdem tazminatı alabilmek için yeterli olacak.

        Bu şekilde tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar bununla ilgili bir yazıyı SGK'dan alarak işyerlerine başvuracaklar. Böylece kendi istekleriyle ayrılarak tazminat alabilecekler. Burada sadece kıdem tazminatı ödenirken ihbar tazminatı hakkı oluşmuyor.
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        Haberler Haberler Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret kıdem tazminatı TAVAN-TABAN 2023!
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