Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? 2023 AÖL sınav takvimi!

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.



Buna göre; AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.