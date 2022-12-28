Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri? Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar!

Yeni yıl hazırlıkları sürerken 31 Aralık gecesi milyonlarca kişi Milli Piyango bileti sorgulaması yapacak. Bu yıl büyük ikramiyenin 200 milyon TL olduğu açıklandı. Bilet alanlar ve almaya hazırlananlar büyük ikramiyeyi tutturmak için araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri?' sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...