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    • Haberler
    • 28.12.2022 16:52
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    • 28.12.2022 16:52
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    Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri? Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar!

    Milli Piyango bileti almaya hazırlanan vatandaşlar öncesinde geçmiş yıllardaki biletlere göre en çok kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar...

    Milli Piyango’da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri?

    Yeni yıl hazırlıkları sürerken 31 Aralık gecesi milyonlarca kişi Milli Piyango bileti sorgulaması yapacak. Bu yıl büyük ikramiyenin 200 milyon TL olduğu açıklandı. Bilet alanlar ve almaya hazırlananlar büyük ikramiyeyi tutturmak için araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri?' sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR BELLİ OLDU!

    3 rakamı 3 kez çıktı

    2 rakamı 10 kez çıktı

    1 rakamı 9 kez çıktı

    7 rakamı 9 kez çıktı

    4 rakamı 7 kez çıktı

    5 rakamı 7 kez çıktı

    6 rakamı 7 kez çıktı

    MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

    2021 yılında - 9876066

    2020 yılında - 9884757

    2019 yılında - 1358490

    2018 yılında - 9794035

    2017 yılında - 2796288

    2016 yılında - 0556013
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    Haberler Haberler Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar hangileri? Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar!
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