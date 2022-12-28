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    • Haberler
    • 28.12.2022 08:53
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    • 28.12.2022 08:53
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    KYK Ekim-Kasım-Aralık 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme YATTI MI, kaç TL yatacak? 2022-23 ödeme takvimi!

    Milyonlarca öğrenciye her ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ya da kredi ödemesi yapılıyor. İlk kez burs alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs kredi parası ne zaman, saat kaçta ödenecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KYK toplu ödeme YATTI MI, kaç TL yatacak?

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda öğrencilerin arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar sürüyor. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs kredi parası ne zaman, saat kaçta ödenecek? İşte detaylar!

    KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

        Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

        2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.
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        Haberler Haberler KYK Ekim-Kasım-Aralık 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme YATTI MI, kaç TL yatacak? 2022-23 ödeme takvimi!
            SON DAKİKA