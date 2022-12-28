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    • Haberler
    • 28.12.2022 08:31
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    • 28.12.2022 08:31
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    Aralık ayı İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları T.C NO ile sorgulama ekranı ve TARİHİ!

    İBB burs sonuçları için nefesler tutuldu. Okul okuyan binlerce kişi İBB burs başvurusunda bulundu. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve TARİHİ!

    takvim.com.tr
    İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    İBB burs sonuçları için nefesler tutuldu. Okul okuyan binlerce kişi İBB burs başvurusunda bulundu. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve TARİHİ!

    İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçları açıklandı!

    İBB BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

    KİMLER BURS ALAMAYACAK?

    Yabancı uyruklu öğrenciler, gelir durumu iyi olanlar, açık öğretimde okuyanlar, yurtdışında okuyanlar, 25 yaşından büyükler, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burslarından yararlanamaz.

        Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

        İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.
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        Haberler Haberler Aralık ayı İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları T.C NO ile sorgulama ekranı ve TARİHİ!
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