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    • Haberler
    • 28.12.2022 17:09
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    • 28.12.2022 17:11
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    BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 26 Aralık 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? EYT müjdesi...

    2022 yılının son Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Tarih belli oldu. Başta EYT'liler olmak üzere milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın gözü Kabine Toplantısı’na çevrilmiş durumda. Peki BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündem EYT, memur emekli zammı ve doğalgaz...

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?

    Yılın son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine'de EYT, memur ve emekli maaş zammı ve Karadeniz Doğal gazı ile ilgili detaylar masada olacak. Peki BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 26 Aralık 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?

    2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 (Perşembe) bugün saat 15:30'da Beştepe'de yapılacak.

    CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

    Toplantı sonrası alınacak olan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Açıklamanın ise saat 19:00 gibi başlaması bekleniyor.

    KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM YOĞUN

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinde yaptıkları son çalışmayı 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacakları bilgisini paylaşmıştı. Dolayısıyla bu Kabine Toplantısı'nda gündem maddelerinden birisinin EYT olması bekleniyor.

    EYT düzenlemesiyle ilgili olarak Kabine Toplantısı'nda yaş sınırlaması, çocuk ya da askerlik borçlanması gibi konuların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olacağı açıklandı.

        Asgari ücret zammının ardından gözler yeni yılda yapılacak memur ve emekli maaşı zamlarına çevrildi. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili konuların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi ön görülüyor.

        Pazartesi günü yapılması beklenen toplantıda ekonomideki son yaşananların, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonlarında olması bekleniyor.

        Son olarak Erzurum'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen gazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. " ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Haberler BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 26 Aralık 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? EYT müjdesi...
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