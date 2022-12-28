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    • Haberler
    • 28.12.2022 07:01
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    • 28.12.2022 07:01
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    Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? 2023 AÖL sınav takvimi!

    AÖL sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 20 Aralık tarihinde sona eren açık lise sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB tarafından tarih açıklaması geldi mi merak ediliyor. Peki, MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    AÖL sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 20 Aralık tarihinde sona eren açık lise sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB tarafından tarih açıklaması geldi mi merak ediliyor. Peki, MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav takvimi!

    AÖL SINAVLARI SONA ERDİ

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.



    AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.

        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

        Buna göre; AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

        AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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        Haberler Haberler Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? 2023 AÖL sınav takvimi!
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