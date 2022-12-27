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    • Haberler
    • 27.12.2022 08:02
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    • 27.12.2022 08:02
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    Çeyrek, yarım tam yılbaşı piyango bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye kaç milyon? MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023!

    Yılbaşı yaklaştıkla Milli Piyango bilet fiyatları hakkında araştırmalar da hızlandı. Biletler gezici ve sabit bayilerin yanısıra online de alınabiliyor. Peki Çeyrek, yarım tam yılbaşı piyango bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye kaç milyon? MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023 belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023!

    Yılbaşı yaklaştıkla Milli Piyango bilet fiyatları hakkında araştırmalar da hızlandı. Biletler gezici ve sabit bayilerin yanısıra online de alınabiliyor. Peki Çeyrek, yarım tam yılbaşı piyango bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye kaç milyon? MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023 belli oldu mu?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ KAÇ MİLYON TL?

    2023 yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Öte yandan 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

    2023 TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

    Çeyrek bilet: 50 Türk lirası

    Yarım bilet: 100 Türk lirası

    Tam bilet: 200 Türk lirası

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango biletleri yıllardır olduğu gibi yetkili gezici bayi ve sabit bayilerden alınabilecek. Bununla birlikte online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından şans oyunu severler evlerinden çıkmadan Milli Piyango bileti alabilecek.

    İsteyenler sabit bayilerdeki oyun terminallerinden MPİ biletlerini dijital bilet olarak da alabilecek.

        200 MİLYON TL'YE NELER ALINABİLİR?

        200 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 2 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise yaklaşık 90 bin lira.

        Bugünkü kurlara göre; 11 milyon 760 bin dolar ya da 10 milyon 400 bin euro alınabilir.

        Bodrum'da denize yakın müstakil 10 ev alınabilir.

        İstanbul Bağdat Caddesi civarından tanesi 20-25 milyon liraya satılan dairelerden 8-10 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 20-30 bin liradan kiraya verilebilir.

        Arsa yatırımı düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 20-25 bin liradan denize komşu 8-10 bin metrekare arazi alabilir.

        194 bin gram altın, 105 bin çeyrek altın ya da 35 bin adet Cumhuriyet altını alınabilir.

        Kripto paraya yatırım yapmak isteyenler 672 adet Bitcoin alabilir.
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        Haberler Haberler Çeyrek, yarım tam yılbaşı piyango bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye kaç milyon? MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023!
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