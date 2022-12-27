KYK toplu ödeme YATTI MI, kaç TL yatacak? KYK Ekim-Kasım-Aralık 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022-23 ödeme takvimi!

Milyonlarca öğrenciye her ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ya da kredi ödemesi yapılıyor. İlk kez burs alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs kredi parası ne zaman, saat kaçta ödenecek? İşte detaylar...