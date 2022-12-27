Asgari ücret kıdem tazminatı TAVAN-TABAN 2023! Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın son günlerine yaklaşırken asgari ücret kıdem tazminatı merak konusu oldu. 2023 yeni asgari ücret açıklanır açıklanmaz kıdem tazminatı tutarı da güncellenecek. İşte detaylar...
2023 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
👉Güncel asgari ücret kıdem tazminatı 2022: 6.471,00 TL
Asgari ücret zam oranına göre kıdem tazminatı hesabı;
👉Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 8.412,00 TL'ye yükselecek.
👉Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.059,00 TL'ye çıkacak.
👉Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.706, 00 TL olacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrasında kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira olmuştu. Yeni asgari ücret tutarının açıklanmasından sonra ise tavan tutar değişecek. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?
Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.
İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.