31 Aralık Cumartesi Yurtiçi Kargo, MNG, Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri neler? 31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı?

31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargolar çalışmaya devam edecek. Fakat haftasonu olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri kısalabilir veya erken bitebilir. Bunun dışında herhangi bir tatil söz konusu değildir.